Погибшим в московском тире мужчиной оказался внебрачный сын Утесова

Мужчина, найденный мертвым в частном стрелковом клубе на Андроньевской площади в Москве, оказался внебрачным сыном певца Леонида Утесова. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Игорь Утесов (Пашинин) покончил с собой.

О том, что тело 56-летнего мужчины найдено в одном из столичных стрелковых клубов ранее в этот же день сообщила региональная прокуратура.

По предварительным данным, смертельное ранение погибший причинил себе сам, уточнили в надзорном ведомстве.

По факту случившегося Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.