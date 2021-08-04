Прямой эфир
Политика
Москва призвала не спешить с выводами вокруг атаки на танкер у берегов Омана
Общество
Губернатор Амурской области и эксперты ЭИСИ обсудили борьбу с паводками
Наука
Компания Безоса раскритиковала Starship Маска из-за «повышенной опасности»
Мир
В Пентагоне пообещали продолжить укрепление военного потенциала Украины
Общество
Начальника службы по безопасности Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Спорт
Борец и депутат рады Украины сплясал гопак после победы на Олимпиаде
Наука
Российский робот-полицейский прошел испытательный срок в ОАЭ
Мир
Белоруссия заявила о готовности решать пограничный вопрос с Литвой
Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в горах Абхазии российскую туристку

Погибшим в московском тире мужчиной оказался внебрачный сын Утесова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, найденный мертвым в частном стрелковом клубе на Андроньевской площади в Москве, оказался внебрачным сыном певца Леонида Утесова. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

По данным телеканала, Игорь Утесов (Пашинин) покончил с собой.

О том, что тело 56-летнего мужчины найдено в одном из столичных стрелковых клубов ранее в этот же день сообщила региональная прокуратура.

По предварительным данным, смертельное ранение погибший причинил себе сам, уточнили в надзорном ведомстве.

По факту случившегося Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021