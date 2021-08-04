Три проблемных дома достроят в Хабаровске

В Хабаровске намерены завершить строительство трех проблемных домов, возводимых ООО «Диалог». Решение о выделении средств на эти цели приняло правление Фонда защиты прав дольщиков.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, речь идет о двух домах на улице Салтыкова-Щедрина и одного на улице Кавказской. Первые два застройщик обещал сдать в ноябре 2017-го, третий — в ноябре 2016-го. Обманутыми числятся 902 человека, пишет ИА AmurMedia.

В течение нескольких месяцев специалисты минстроя помогали конкурсному управляющему обанкротившегося застройщика подготовить требуемые документы. Далее будет проведена обязательная процедура — аудит.

По предварительным расчетам, на завершение трех домов необходимы 1,781 млрд рублей. Краевой бюджет должен профинансировать 16% — 285 млн рублей. В качестве застройщика выступит региональный фонд по защите прав дольщиков.