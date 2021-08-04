Строительство жилья для бюджетников начнется в Находке в этом году

В Находке (Приморский край) в 2021 году начнется строительство арендного жилья для работников бюджетной сферы. Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, это будет недорогое жилье, которое можно будет перевести в ипотеку. Сейчас у властей стоит задача обеспечить квартирами людей из сферы обслуживания населения, например, работников ЖКХ, учителей, тренеров, пишет ИА PrimaMedia.

«У них уровень заработной платы достаточно низкий. Даже строительство больничного комплекса без жилья затруднено, так как мы мало привлечем туда сотрудников. Поэтому при строительстве поликлиник и стационаров мы будем рядом строить жилье для врачей и медсестер, чтобы было удобно», — заявил Кожемяко.

Сейчас в Находке возводят два дома на 440 квартир для арендного пользования. Они будут располагаться на улице Добролюбова. В 2022 и 2023 годах планируется начать строительство еще 200 квартир.

Губернатор также отметил, что воспользоваться арендным жильем смогут не только бюджетники. Нуждающиеся в квартирах могут обратиться к главе Находки.