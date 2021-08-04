На Ставрополье возбудили дело по факту гибели троих подростков в канале

Уголовное дело возбудили по факту гибели троих подростов в канале, расположенном в городе Невинномысск Ставропольского края. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тел подростков, уточнили в СК.

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту гибели несовершеннолетних.

«По предварительной информации 04.08.2021 в р. Кубань г. Невинномысска утонули трое несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в этот же день губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что, по предварительной информации, трое подростков на канале вблизи города пытались покорить бурное течение на надувной лодке.

«Вскоре после этого лодку нашли перевернутой, детей рядом не было. Сейчас на месте проводится спасательная операция, ведется поиск», — уточнил глава региона.

2 августа сообщалось о гибели подростка в Республике Коми. 15-летний мальчик играл с друзьями на мелководье и внезапно провалился в яму. Несовершеннолетний не умел плавать и утонул.