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Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в горах Абхазии российскую туристку

Спасатели нашли заблудившуюся в горах Абхазии российскую туристку

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В Абхазии спасатели разыскали российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба МЧС республики.

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«Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части по городу Новый Афон вели поиски и обнаружили российскую туристку, заблудившуюся в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) город Новый Афон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поиски начались ранее в этот же день. Отыскав россиянку, спасатели вывели ее на на тропу и сопроводили вниз до Новоафонского монастыря.

Кроме того, в МЧС рассказали, что по пути к городу они встретили семью российских туристов с маленьким ребенком, также направлявшихся в гору. Спасатели убедили путешественников вернуться обратно в город, добавляется в сообщении.

23 марта сообщалось, что спасатели обнаружили заблудившихся на склоне Эльбруса альпинистов из Москвы и сопроводили их в безопасное место. Альпинистов было трое, они потерялись в горах при проведении акклиматизационной подготовки. Их нашли в районе водопада Терскол на высоте 3200 м.

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