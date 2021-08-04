Спасатели нашли заблудившуюся в горах Абхазии российскую туристку

В Абхазии спасатели разыскали российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части по городу Новый Афон вели поиски и обнаружили российскую туристку, заблудившуюся в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) город Новый Афон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поиски начались ранее в этот же день. Отыскав россиянку, спасатели вывели ее на на тропу и сопроводили вниз до Новоафонского монастыря.

Кроме того, в МЧС рассказали, что по пути к городу они встретили семью российских туристов с маленьким ребенком, также направлявшихся в гору. Спасатели убедили путешественников вернуться обратно в город, добавляется в сообщении.

23 марта сообщалось, что спасатели обнаружили заблудившихся на склоне Эльбруса альпинистов из Москвы и сопроводили их в безопасное место. Альпинистов было трое, они потерялись в горах при проведении акклиматизационной подготовки. Их нашли в районе водопада Терскол на высоте 3200 м.