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Житель Приморья застрелил друга во время охоты в Приморье

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В Шкотовском районе Приморского края охотник застрелил товарища, приняв его за добычу. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел во вторник, 2 августа, в лесу около села Смяличи. Во время охоты один из мужчин выстрелил из карабина в своего товарища, находившегося вдали, пишет ИА PrimaMedia.

От полученного ранения приморец скончался на месте. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Также решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

В июне в Приморье вынесли приговор жителю Лазовского района, который по неосторожности убил двух человек во время охоты. Мужчине назначили наказание условно, прокуратура собирается обжаловать решение

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