Фестиваль «Русское поле» отметит десятилетний юбилей онлайн

7 августа 2021 года с 12:00 до 18:00 со сцены Культурного центра «Строгино» (ул. Маршала Катукова, д. 8) пройдет онлайн-трансляция X межрегионального фестиваля славянского искусства «Русское поле». Главной темой юбилейного фестиваля станет 800-летие со дня рождения великого русского князя Александра Невского.

Организатором мероприятия выступает департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Второй год подряд в связи с эпидемиологической ситуацией в стране главный праздник народного творчества проходит онлайн. В прошлом году к прямому эфиру подключилось более 3 млн человек со всего мира, что позволило расширить географические границы фестиваля и доказать, что культурный код и традиции нашей страны вызывают международный интерес. В этом году оргкомитет фестиваля также подготовил разнообразную и интересную программу.

«В этом году мы не только отмечаем юбилей фестиваля «Русское поле», но и посвящаем часть программы святому благоверному князю Александру Невскому. Зрителей ждут насыщенный концертный блок, подведение итогов конкурсов, гастрономические сюрпризы, презентация народных промыслов и, конечно, новые рекорды. Убежден, что, несмотря на онлайн-формат праздника, он запомнится зрителям и расширит свою целевую аудиторию», — заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Открытие фестиваля состоится в 12:00 с презентации фильма «Русское поле — 10 лет побед», посвященного юбилею фестиваля.

С 12:25 до 14:50 будут объявлены победители следующих конкурсных номинаций: «Лучший вокальный коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этно-маршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер», «Лучший товаропроизводитель». Лауреаты выступят в прямом эфире.

В 14:50 зрителей ждет трансляция видеорецептов номинантов кулинарного конкурса фестиваля «Российская каша — мать наша» и объявление победителя.

Также в рамках фестиваля состоится презентация самого большого панно, расписанного художниками Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, и презентация самого длинного в мире рушника, созданного мастерами Новой Костромской льняной мануфактуры. Зрители фестиваля станут свидетелями фиксации рекордов.

С 14:55 до 15:30 запланированы выступления иностранных участников фестиваля из Австрии, Словакии, Германии, Испании и Румынии.

Заключительным событием станет гала-концерт с участием таких звезд, как Олег Газманов, Сергей Лазарев, Манижа, Пелагея, Ян Осин, Эмиль Кадыров, Ольга Кормухина, Ксана Сергиенко, Алексей Белов, Ваня Дмитриенко и группа «Пятеро».

Для зрителей также выступят Государственный академический театр танца «Гжель», Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, Хор Сретенского монастыря и Академический хор русской песни радио «Орфей».

Прямой эфир фестиваля будет доступен на официальном сайте, YouTube-канале ТК «Мир», портале Культура.рф, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».