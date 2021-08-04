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Белоруссия заявила о готовности решать пограничный вопрос с Литвой
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Белоруссия заявила о готовности решать пограничный вопрос с Литвой

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Белоруссия заявила о готовности совместно решать сложные вопросы с Литвой в рамках пограничного взаимодействия. Об этом в среду, 4 августа, говорится в сообщении белорусского МИДа по итогам брифинга заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника для руководителей и представителей аккредитованных в республике иностранных дипломатических миссий.

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Накануне МВД Литвы сообщило об отправке на родину первого из нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Спустя день стало известно, что белорусские пограничники обнаружили вблизи литовской границы мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он скончался. В свою очередь, министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас заявил, что подобные сообщения якобы являются провокацией Минска.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что попытки Вильнюса представить случившееся как спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны.

«Подчеркнута полная прозрачность белорусской стороны по данной теме. Подтверждена готовность Беларуси на совместное решение всех сложных вопросов, влияющих на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия», — указали в ведомстве.

Также в сообщении подчеркивается, что белорусская сторона никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и Евросоюза.

2 августа начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас рассказал, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

В тот же день глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

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