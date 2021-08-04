Жители острова Парамушир получили бесплатно около 6 т рыбы

Жителям острова Парамушир Сахалинской области бесплатно передали 6 т рыбы. Задачу обеспечить сахалинцев и курильчан свежей рыбой поставил губернатор Валерий Лимаренко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с апреля по июнь 2021 года жители Парамушира получили 2,5 т белорыбицы, в июле — 3,4 т лососевых. Раздача проводится раз в неделю на постоянной основе, пишет ИА SakhalinMedia.

В общем в регионе по доступным ценам продали 118 т свежей рыбы. Ассортимент меняется в зависимости от сезона добычи.

В лидерах продаж — Южно-Сахалинск и Поронайский район. Всего в это году планируется реализовать 200 т даров моря. Стоимость находится на контроле главы региона.