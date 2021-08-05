Психолог рассказала о правильном способе сообщить ребенку о разводе

Екатерина Евгеньевна Кулагина, психолог МЕДСИ Premium:

1. Тема финансового насилия – как вести себя, когда ты финансово зависишь от партнера и он этим пользуется?

Для начала определить, является ли финансовая зависимость явлением временным, -например, декретный отпуск, болезнь или период поиска работы, - или постоянным, когда партнеры исходно договорились о взаимоудобном финансовом взаимодействии, а потом «что-то пошло не так», и один или оба партнера начали эти договоренности нарушать не в пользу другого. В первом случае у попавшего в зависимость партнера обычно остаются ресурсными какие-либо другие сферы совместности: досуг, эмоции, круг общения, опыт и знания. В этом случае имеет смысл обозначать проблему и пересматривать финансовые договоренности с учетом изменившихся условий. Во втором случае вероятно, что доминирующий партнер попал в искушение «перекрыть» за счет финансовой сферы какие-либо другие дефицитные области: стремление к власти, статусу, компенсация детских травм. Тогда работа будет над альтернативными способами «закрытия» эмоциональных дефицитов. А есть еще третий вариант, когда исходно никаких договоренностей не было и в помине, просто как-то само так сложилось. Тогда наверняка можно сказать, что был период, когда состояние зависимости было выгодно и несамостоятельному партнеру тоже. В этом случае стоило бы разбираться с предысторией, вторичными выгодами и сложившимися стереотипами взаимодействия. В любом случае не стоит впадать в отчаяние. И по возможности обращаться к семейному психологу.

2. В какой ситуации людям стоит обращаться к семейному психологу?

Семейный психолог – это специалист, который, во-первых, как и любой другой квалифицированный психолог, знает, как устроена психика человека, какие трудности преодолевают люди на своем жизненном пути, какими средствами решаются разные вопросы человека к самому себе; и во-вторых, разбирается в тонкостях и нюансах отношений, этапах развития семьи, неизбежных кризисах и способах их эффективного разрешения, а также в особенностях коммуникации между людьми, типах привязанности и межпоколенческих процессах. Семья – это место, где человеку должно быть хорошо. Соответственно, если человек не может уверенно сказать о себе подобное, если в супружеских или детско-родительских отношениях у человека возникает дискомфорт любого рода, семейный психолог поможет понять, что происходит, выявить скрытые процессы и найти пути разрешения противоречий. И чем раньше человек или семья обратится за помощью, тем легче эти противоречия могут быть устранены. Поэтому семейный психолог – это палочка-выручалочка в любой ситуации, когда в значимых отношениях что-то идет не так, как хотелось бы.

3. Как сообщить ребенку о разводе?

В этом вопросе важны три аспекта: как, кто и что скажет ребенку.

Кто? Идеально, если оба родителя буду присутствовать при объявлении о грядущих изменениях. Если по разным причинам такой возможности нет, то неприятную миссию берет на себя тот родитель, которому ребенок больше доверяет. Значительно хуже, когда информация приходит ребенку от третих лиц: бабушек, друзей, соседей. В это случае у ребенка нет возможности задать вопросы «первоисточнику», что усиливает тревогу.

Как? Выделить для разговора специальное время. Да, это трудно. Но важные жизнеопределяющие вещи не сообщаются «между делом» - это унижает и обесценивает переживания ребенка. Для него мир рушится в любом случае, и к этому нужно отнестись с максимальным уважением.

Что сказать? Что взрослые люди иногда не могут жить вместе по взрослым причинам. Что это только их взрослый вопрос, и ребенок здесь никак не виноват и не сможет повлиять на ситуацию в будущем. Что для него мама и папа останутся любящими родителями и будут продолать с ним общаться, а вот между собой их отношения станут другими. Что родителям очень жаль причинять такую боль своему ребенку, но другого решения они не видят, а потому будут стараться компенсировать случившееся по мере сил.

И что в любой момент ребенок может задавать любые вопросы о случившемся столько раз, сколько ему потребуется, чтоб справиться с переживанием утраты.

И конечно, если в семье несколько детей, то первоначальный разговор желательно проводить в присутствии их всех. А вот на дальнейшие вопросы можно отвечать уже один на один. И хорошо, если эти вопросы будут – это для ребенка естественный способ справиться с болью.

4. Как пережить дистанционку? (когда вся семья работает/учится из дома).

Для начала – смириться с тем фактом, что такое положение случилось, что какое-то (возможно, долгое) время с этим придется жить, и что виноваты в этом вовсе не члены семьи. Это поможет не срывать на родных неизбежно возникающее раздражение.

Далее, составить совместный график занятости каждого, в котором учесть не только обязательную работу-учебу, но и приготовление пищи, сон и возможность расслабления для всех на равных условиях. Только после этого ранжировать общий список задач по важности. Вариант: «Мне надо работать, я деньги зарабатываю, а вы как-нибудь подстраивайтесь!» - неизбежно приведет в самом скором времени к истощению возможности подстраиваться, к скандалам, борьбе за статус и неконструктивным протестам. Из практических мелочей: закупить набор берушей и наушников и активно каждому ими пользоваться; чаще заказывать готовую еду, чтоб сократить время «готовки на всю семью» и освободить место на кухне; оплатить мобильный интернет и при любой возможности переносить рабочие процессы в машину, парк или ближайшее кафе; обязательно планировать время на «побыть одному» для каждого. И помнить, что это не навсегда: удаленка пройдет, а близкие люди останутся.