Дополнительные средства на ремонт дорог выделили в Ижевске

На ремонт дорог Ижевска дополнительно выделили 15 млн рублей. Завершены работы на улицах Ленина и Красная. Дорожники ремонтируют проезжие части и тротуары на дорогах улиц Ворошилова, Революционной, Восточной, Совхозной и переулка Спартаковский.

На этой неделе работы начнут на улице Максима Горького, а после замены теплосетей и на улице Нижней, передает ИА «Сусанин». В ближайшее время планируется начать дорожный ремонт на пересечении улиц Пушкинская и Майская, Карла Маркса и Бородина.

На щебенение дорог в частном секторе Ижевска потратят 10 млн рублей. Всего в порядок приведут 26 дорог, сообщает udm-info.ru. В частности, в Первомайском районе щебень уложат в переулке Медведевском, по улицам Городской, Парниковой, Щедрина, Станиславского, по проезду Пушкинский, переулку Степана Разина. В Индустриальном районе в порядок приведут улицы Чапаева, Васнецова, Литвинова, Камышовую, Бабушкина, проезд Совхозный.