Нашпионили: на Западе граждан обвиняют в работе на китайские спецслужбы

В Германии разгорелся шпионский скандал: пожилую супружескую пару обвиняют в передаче секретных данных Китаю. Следствие уверено: 75-летний политолог и его жена на протяжении девяти лет передавали китайским спецслужбам информацию во время деловых поездок в КНР. Такая ситуация не уникальна. В последнее время на Западе набирает обороты шпиономания: граждан всё чаще подозревают в работе на Пекин. Почему так — разбирались «Известия».

Вначале за немецкую разведку, потом — против

« Генеральная прокуратура предъявила обвинения в сенате высшего земельного суда Мюнхена против гражданки Германии и Италии Клары К. по подозрению в шпионской деятельности. Обвиняемая — жена Клауса Л., против которого 20 мая возбуждено дело », — говорится в сообщении генпрокуратуры Германии. Какое именно наказание им может грозить, пока не сообщается.

Считается, что семейная пара шпионила в пользу Китая. Вначале Клаус Л. возглавлял в Мюнхене аналитический центр Hans Seidel Siftung, занимающийся вопросами международной политики. Этот фонд финансировала партия «Христианско-социальный союз» (ХСС). Политолог в основном занимался Азией, Балканским регионом и Россией. В то же время он снабжал информацией Федеральную разведывательную службу Германии.

В 2001 году Клаус основал собственный исследовательский центр — Институт транснациональных исследований. Он также находился в столице Баварии. Исследовали там в основном азиатский регион. Спустя девять лет филиал Института открыли и в итальянском Гайсе, провинции Больцано. Офис возглавила жена Клауса — Клара. Как полагает следствие, в том же 2010 году на супругов вышли агенты китайской разведки. Это произошло в Шанхае, где политолог выступал с докладом.

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На протяжении последующих девяти лет муж и жена постоянно снабжали спецслужбы КНР конфиденциальной информацией. Сведения касалась в основном Германии, хотя упоминались и другие входящие в ЕС страны. В целом Пекин получал необходимые данные до и после визитов высокопоставленных чиновников и важных международных конференций. Сведения пара получала «благодаря многочисленным политическим контактам высокого ранга». Китайцы платили Клаусу К. и Кларе Л., а также оплачивали супругам поездки на встречи с сотрудниками разведки КНР.

То, что за ней следят немецкие спецслужбы, пара почувствовала еще в 2019 году. В том же году в офисе Института транснациональных исследований провели обыск: изъяли компьютеры и документы. Клауса арестовали в аэропорту Мюнхена, куда он прилетел из Италии. Из Германии мужчина собирался вылететь в Шанхай.

Перешли на другую сторону

В последнее время на Западе часто разгораются шпионские скандалы. Год назад американские власти задержали двух бывших сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по подозрению в передаче секретной информации в пользу Кита я. «67-летний Александр Юк Чинг Ма, бывший сотрудник ЦРУ, был арестован 14 августа 2020 года по обвинению в сговоре с родственником, который также был бывшим сотрудником ЦРУ, с целью передачи секретной информации вплоть до совершенно секретного уровня сотрудникам разведки Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ма родился в Гонконге, потом переехал в США. В ЦРУ пришел в 1982 году, получил доступ к совершенно секретным документам. Через семь лет он уволился и отправился работать в Шанхай, а в 2001 году переехал на Гавайи в 2001. Перед отъездом из Китая сообщники передали китайским властям данные о сотрудниках, методах работы и операциях ЦРУ. За это они получили $50 тыс. наличными.

На Гавайях Ма в 2004 году устроился переводчиком в ФБР. Шесть лет он пересылал китайской разведке копии секретных документов. В 2019 году мужчина подтвердил тайному сотруднику ФБР, которого принял за представителя китайской разведки, что он шпион. Вскоре мужчину арестовали. Какое именно наказание ему грозит, не сообщается. Следствие по этому делу продолжается.

Похожая история произошла и с другим бывшим сотрудником ЦРУ Кевином Мэллори. Суд Восточного округа американского штата Вирджиния приговорил его в мае 2019 года за шпионаж в пользу Китая к 20 годам тюрьмы и еще 5 годам пребывания под надзором полиции уже после освобождения из заключения. «Это дело — часть опасной тенденции, когда с бывшими сотрудниками разведки США выходят на контакт представители Китая и они предают свою страну и своих коллег», — прокомментировал тогда ситуацию помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

Мэллори обвинили в передаче Пекину секретной информации в обмен на $25 тыс. Он в свою очередь утверждал, что в последнее время работал частным консультантом. И принял «деловое предложение» от некоего китайского аналитического центра. Ему мужчина в итоге и передал сведения, представляющие гостайну.

Бывший сотрудник американской спецслужбы уверял следствие, что согласился сотрудничать с китайцами для того, чтобы «провести контрразведывательную операцию» и выведать у них сведения, которые были бы интересны Вашингтону. Об этом Мэллори сообщил своим бывшим коллегам в ЦРУ. Впрочем, следствие посчитало, что общение американца со спецслужбами было просто прикрытием.

В поле зрение ЦРУ он попал, как только начал сотрудничать с китайцами. Его задержали в аэропорту Чикаго после возвращения из Шанхая. При себе у Мэллори было $16,5 тыс. наличными. Объяснить происхождение этих денег он не смог. Дома у бывшего сотрудника спецслужб провели обыск, в результате которого обнаружили мобильный с сохранившейся перепиской между ним и его китайским куратором.

В сентябре 2019 года к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Пекина приговорили экс-сотрудника американской разведки 58-летнего Рона Рокуэлла Хансена . «Бывший сотрудник разведывательного управления Минобороны признал себя виновным в связи с попыткой передачи информации о национальной обороне Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении. Мужчина рассказал, что агенты китайской разведки завербовали его в 2014 году. С тех пор он регулярно встречался с ними в Китае, где они говорили, какая именно информация их интересует.

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Как отметили в американском минюсте, в качестве оплаты «он получил сотни тысяч долларов». Прокуратура обвинила его по 15 пунктам, в том числе в попытке сбора или передачи секретных данных иностранному государству, контрабанде наличных и незаконном ввозе товаров в США. Хансен свою вину признал по одному пункту — попытке собрать или доставить информацию о национальной обороне для помощи иностранному правительству.

А бывшую сотрудницу Госдепа 63-летнюю Кэндис-Мари Клейборн приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы за сговор с китайскими спецслужбами. Ей также необходимо выплатить штраф — $40 тыс. Изначально женщине грозило до 25 лет лишения свободы. Суд округа Колумбия считает, что она передавала Пекину секретные документы американского внешнеполитического ведомства в обмен на деньги и подарки. Женщина пришла в Госдепартамент в 1999 году. Работала в диппредставительствах в Багдаде, Хартуме, Пекине и Шанхае.

Разведка нон-стоп

То, что в последнее время на Западе граждан всё чаще подозревают в работе на китайские спецслужбы, не случайно. Здесь пересеклись две тенденции, отмечает в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. « С одной стороны, набирает обороты противостояние Запада и Китая. И оно стало комплексным: не только экономическим, технологическим, но также геополитическим, военно-техническим и идеологическим. С другой стороны — сейчас происходит информационная революция. Меняется наше представление, как на Западе, так и в России, о том, что можно считать шпионажем, какая информационная деятельность допустима. Все пытаются определить эти границы. Пересечение двух этих тенденций и приводит к тому, что сейчас такой взрыв обвинений и судебных процессов в отношении шпионажа», — полагает эксперт.

Китай — великая разведывательная держава, по масштабам разведывательного аппарата находится примерно на уровне США, поэтому работающие на КНР сотрудники — частые фигуранты таких шпионских историй , отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, китаист Василий Кашин. «Разведывательная деятельность идет всегда. Людей, которых иностранные службы привлекли к сотрудничеству, арестовывают. После этого дальнейшее развитие ситуации зависит от отношений с той или иной страной. Если 10 лет назад многие случаи могли остаться незамеченными, то сейчас контрразведка специально идет к местным журналистам, чтобы привлечь внимание СМИ к этой истории», — пояснил политолог.

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