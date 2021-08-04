Диораму в Севастополе закрывают на реставрацию

Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии диорамы на реставрацию. Она начнется 5 августа и продлится до весны следующего года.

Специалисты студии военных художников им. М.Б. Грекова должны были подготовить проект реставрации полотен. Как отмечает Крыминформ, последняя реставрация здания проводилась более четверти века назад.

В июле сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, который с помощью баллончика с краской разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце-музее. Он был в нетрезвом состоянии. В музее сработала тревожная кнопка.