Начальника службы по безопасности Мосгортранса отстранили из-за ДТП

Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» освободили от выполнения должностных обязанностей в связи с произошедшим 4 августа ДТП с участием грузовика и городского автобуса. Об этом в среду сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

При этом отмечается, что состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Говорится также, что ГУП «Мосгортранс» окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.

Авария произошла ранее в этот день на 29-м км Боровского шоссе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса № 750, следовавшего из Внуково в Саларьево, не справился с управлением при обгоне. Точную причину ДТП установят в ходе следственных мероприятий.

Как сообщала пресс-служба департамента здравоохранения, всего пострадали 11 человек, среди них двое детей. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у нее черепно-мозговая травма. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с места аварии.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В МВД рассказали, что водитель автобуса уже задержан и находится в УВД по ТиНАО.