ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID -19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает ввести мораторий на ревакцинацию от коронавирусной инфекции в мире до конца сентября. Об этом в среду, 4 августа, сообщил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Необходимость таких мер обусловлена нехваткой вакцин в мире. В ВОЗ напомнили о поставленной цели обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны. Между тем, по данным организации, распределение препаратов в мире происходит неравномерно.

«Между тем страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов», — цитирует Гебрейесуса Reuters.

В связи с этим глава ВОЗ призвал в срочном порядке обеспечить менее богатые страны препаратами от коронавируса.

Выполнению этой цели должен способствовать разработанный организацией механизм COVAX. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки вакцин. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Однако в рамках программы постоянно наблюдаются сбои с поставками вакцин.

В марте в COVAX говорили о планах поставить в 142 страны 237 млн доз вакцины к концу мая одной только британско-шведской компании AstraZeneca. Тем не менее к началу июня в рамках COVAX 127 государств сообща получили всего 77,7 млн доз.

8 июля Гебрейесус также рассказал об острой нехватке кислорода и лекарств, что приводит к «волне смертей» в Латинской Америке, Азии и Африке. Он призвал человечество объединиться и общими усилиями бороться с пандемией коронавируса.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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