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Мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком в Иркутской области

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В Нижнеудинском районе Иркутской области при столкновении с грузовиком погиб 46-летний мотоциклист. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла в среду, 4 августа, на улице Профсоюзная в поселке Шумской. По предварительной информации, водитель мотоцикла «Иж Планета-5» потерял управление и врезался в грузовик Mitsubishi Canter, которым управлял 40-летний мужчина, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы. Он скончался на месте до прибытия «скорой». Известно, что в момент происшествия он был без мотошлема.

По данным ГИБДД, с начала 2020 года на дорогах региона произошла 101 авария с участием мототранспорта. 11 человек погибли, 112 получили ранения.

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