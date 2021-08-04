Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду, 4 августа, признал законным решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, является в России иностранным агентом) экстремистской организацией.

Так, постановление Московского городского суда осталось без изменений, а апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Ранее, 9 июня, Мосгорсуд признал ФБК и штабы Алексея Навального экстремистскими и запретил их деятельность. Суд в закрытом режиме рассматривал иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК и ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, признан в РФ НКО-иноагентом), а также общественного движения «Штабы Навального» (запрещено в России).

В прокуратуре заявили, что удовлетворены решением судьи и считают его законным и обоснованным.

Кроме того, суд постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

У ФБК оставались обязательства по выплате примерно трети долга по иску на 88 млн рублей от компании «Московский школьник», поставляющей питание для школ. Из-за отсутствия средств в июле 2020 года Навальный заявил о закрытии ФБК.

Ранее, в апреле, в Генпрокуратуре РФ заявили, что данные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактической целью их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», указали в ведомстве.