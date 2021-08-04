Синхронистка Ромашина стала первой в истории 6-кратной чемпионкой ОИ
Россиянка Светлана Ромашина, завоевавшая совместно со Светланой Колесниченко в среду, 4 августа, победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
Спортсменки набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь со 192,4499 балла, а бронзовая награда досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук со 189,4620 балла, пишет «Спорт-Экспресс».
Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР). При этом благодаря победе Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.
Вместе с тем сразу же после победы в Токио Ромашина заявила, что Игры в Японии станут для нее последней Олимпиадой в ее спортивной карьере.
Президент России Владимир Путин поздравил российских синхронисток с победой. Он пожелал им новых успехов и всего самого доброго. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко также поздравила спортсменок.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.