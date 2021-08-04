Спортивно-туристический праздник «Амурия» проведут в Хабаровском крае

Под Хабаровском пройдет первый региональный спортивно-туристический праздник «Амурия». Мероприятие состоится 7 и 8 августа у села Сикачи-Алян, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство культуры края.

Праздник будет посвящен собаке — одному из самых священных животных у коренных народов Приамурья. У Сикачи-Алян будут соревноваться спортсмены и их животные, используя аутентичное снаряжение древних нанайских каюров, воссозданное по историческим документам, пишет ИА AmurMedia.

В первый день, 7 августа, состоится спортивная часть. Владельцы вместе с животными будут преодолевать дистанцию — это традиционный бег с собакой, элгэпу. Победитель получит в качестве приза щенка амурской лайки.

Второй день — этнографический. Участников и зрителей ознакомят с изображением на камнях, с традициями собаководства коренных народов. Также пройдет фестиваль живой музыки «Костры Амурии».