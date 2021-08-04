Блогера привлекли к ответственности за поездку с привязанной к крыше авто девушкой

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности блогера Сергея Косенко, перевозившего в Москве девушку, привязанную к крыше автомобиля. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

«В интернете был опубликован видеоролик, на котором зафиксировано, как 33-летний мужчина, управляя автомобилем Bentley Continental, в районе Пресненской набережной осуществлял перевозку пассажира вне кабины автомобиля. В отношении него вынесено постановление по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»)», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Там отметили, что с водителем провели профилактическую беседу о недопущении впредь нарушений правил дорожного движение (ПДД).

Ранее, 2 августа, блогер-миллионник извинился за свою поездку по улицам Москвы с привязанной к крыше автомобиля подругой. По словам Косенко, он хотел «разогреть» аудиторию перед запуском нового шоу, передает НСН.

Ранее, 2 августа, Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Каромата Джаборова за розыгрыш с приступом коронавируса в метро. Соучастникам Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в течение трех лет каждому.