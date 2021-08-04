«Тинькофф» подключил «Привязку счета» — сервис моментальной онлайн-оплаты через СБП

«Тинькофф» первым из банков протестировал новый сервис «Привязка счета», позволяющий в один клик оплачивать товары и услуги в интернете напрямую со своего банковского счета через систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка в среду, 4 августа.

Благодаря «Привязке счета» покупателям не нужно каждый раз вводить реквизиты карты, подтверждать покупки SMS-кодом или паролем. Вместо этого достаточно один раз привязать свой банковский счет к нужному интернет-магазину или онлайн-сервису. Это позволит покупателям совершать покупки в этой торговой точке по одному клику.

«Сумма будет автоматически списываться со счета клиента в «Тинькофф», — уточнили в банке.

Кроме того, с помощью сервиса удобно оплачивать подписки в стриминговых сервисах, товары и услуги в сервисах такси, каршеринга, доставки продуктов. В частности, в тех, где конечная стоимость покупки может измениться в процессе выполнения заказа.

Привязать свой банковский счет для оплаты в нужном онлайн-магазине можно на сайте или в мобильном приложении этой торговой точки. При этом управлять привязкой своего банковского счета к различным онлайн-сервисам можно в мобильном суперприложении «Тинькофф».

«Здесь можно отписаться от неактуальных сервисов, а также следить за историей покупок и списаний», — говорится в сообщении.

Вместе с тем подключиться к сервису могут также и торговые точки — клиенты «Тинькофф Кассы». В личном кабинете клиенты данного сервиса смогут следить за продажами через «Привязку счета», а также при необходимости быстро совершать возвраты покупателям. Подключить сервис «Привязка счета» можно, оставив заявку на сайте «Тинькофф Кассы».

В настоящий момент «Привязка счета» работает в пилотном режиме, в ближайшем будущем сервис станет доступен всем клиентам «Тинькофф».

Сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц «Тинькофф Касса» был запущен банком в феврале. Он включает в себя не только уже действующие платежные технологии экосистемы «Тинькофф», но и новые решения. Так, «Тинькофф Касса» предоставляет услуги компании CloudPayments.