Москва призвала не спешить с выводами вокруг атаки на танкер у берегов Омана

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 4 августа, заявил, что в ситуации с атакой на танкер Mercer Street в Оманском заливе надо опираться на факты, а не спешить делать выводы по принципу highly likely.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли ситуация с танкером быть поднята на обсуждение в СБ ООН.

«Мы пока еще изучаем детали. Есть много противоречащей информации, анализа по принципу highly likely, что мы полностью отвергаем. Нам надо увидеть факты, а не спешить делать выводы и предпринимать какие-то действия», — указал он.

Ранее в этот же день Израиль возложил ответственность за воздушную атаку на судно на командующего подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Ара Джани.

Глава израильского минобороны Бени Ганц выразил уверенность, что именно командующий ответственен за планирование и подготовку подобных атак в регионе.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинил Иран в причастности к нападению. Так, глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

2 августа советника посла Великобритании в Тегеране вызвали в МИД Ирана после озвученных Раабом обвинений о причастности иранской стороны к атаке на танкер. Иран обвинения категорически отвергает.

Кроме того, тогда же стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.

В тот же день директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.