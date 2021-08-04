Строительство приюта для животных в Находке завершат в течение месяца

В Находке (Приморский край) в течение месяца намерены завершить строительство приюта для безнадзорных животных. Ход работ проинспектировал глава региона Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в горокруг.

Строительство ведется на территории площадью 4 тыс. кв. м. Там уже возведены вольеры, будки. Проект также предусматривает загоны для неспокойных собак, помещения для карантина и приготовления кормов, пишет ИА PrimaMedia.

При поступлении животных будут помещать на карантин, а затем их переведут на свежий воздух. Находиться в питомнике они могут до 21 дня.

Как отметила руководитель кинологического центра «Находка» Зухра Бунина, в приюте должны работать специалисты, а не волонтеры. В связи с этим она предложила губернатору стимулировать молодежь стипендией в учебных ветеринарных заведениях.

Завершить строительство планируется в течение месяца. Проводить необходимые процедуры животным будут сотрудники краевой ветслужбы.