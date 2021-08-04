Спектакль академии Никиты Михалкова покажут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 9 октября пройдет спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», который организует академия кинематографического и театрального искусства режиссера Никиты Михалкова.

Мероприятие приурочено к датам рождения писателей Антона Чехова и Ивана Бунина, отмечает ТагилСити.Ру. В Нижнетагильском драматическом театре покажут спектакль из цикла «Метаморфозы», также можно будет посетить выставку «Чехов. Линия жизни». У зрителей появится возможность встретиться с Никитой Михалковым.

Напомним, проведение традиционного экологического сплава «оБЕРЕГаем» на реке Чусовой в районе Усть-Утки и Сулема запланировано на последние дни августа. Организатором мероприятия выступает Центр развития туризма Нижнего Тагила. Начался поиск подрядчика. По предварительной информации, заезд участников сплава запланирован на 27 августа.