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Суд удовлетворил иск «Роснефти» к радиостанции «Эхо Москвы»

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к «Эху Москвы» о защите деловой репутации и признал не соответствующей действительности информацию, опубликованной на сайте радиостанции. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

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Иск «Роснефти» к радиостанции был зарегистрирован 18 марта и касался статьи на сайте «Эхо Москвы», написанной на основе новости агентства Bloomberg о возможном выделении властями РФ средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в инфраструктуру проекта «Роснефти». Аналогичные иски «Роснефть» также подала к «Дождю» и самому Bloomberg.

Заседание суда состоялось 4 августа, при этом результативная часть решения еще не опубликована.

Как пояснил кандидат юридических наук Александр Зорин, СМИ сталкиваются с подобными проблемами, когда материал содержит субъективное и бездоказательное обвинение в категоричной форме, а не журналистское мнение, основанное на анализе и оценке непредвзятой информации, предоставленное в форме версии.

Он также привел положения из статьи 10 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод, согласно которым журналистам предоставляют гарантии в отношении распространения информации по вопросам всеобщего интереса только при условии, что они действуют добросовестно в целях предоставления точной и достоверной информации в соответствии с журналистской этикой.

«СМИ, ссылаясь на ситуацию, вызывающую общественный интерес, обязано проверять распространяемые им сведения на соответствие действительности, высказывания не должны содержать утверждения, не соответствующие действительности. При осуществлении журналистской деятельности необходимо проявлять уважение в том числе к деловой репутации физических и юридических лиц», — приводятся его слова на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

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