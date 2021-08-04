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Жильцов дома на Ставрополье эвакуировали после взрыва бытового газа

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Жителей пятиэтажного дома эвакуировали в среду, 4 августа, в городе Благодарном на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По прибытии первого подразделения на место и уточнения обстановки установлено, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома повреждены три оконных проема и одна межкомнатная дверь в квартире. Эвакуированы 17 человек, в том числе трое детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Как отметили в МЧС, сообщение о происшествии поступило около 17:00 мск. Разрушений жилого дома нет, к ликвидации последствий происшествия привлечены 13 человек и шесть единиц техники.

По данным источника ТАСС в экстренных службах округа, предварительной причиной происшествия стал взрыв бытового газа.

Утром 28 июля стало известно, что в пятиэтажном доме, расположенном на Молодежной улице Барнаула, произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за газовым взрывом не последовало.

По факту случившегося Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность оборудования.

Спустя день в пресс-службе министерства здравоохранения по Алтайскому краю сообщили, что в результате взрыва пострадал семилетний ребенок, который был госпитализирован с сотрясением мозга.

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