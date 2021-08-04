Верховный суд Украины приобщил к делу доказательства защиты Медведчука

Верховный суд Украины удовлетворил ходатайство адвокатов главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука о приобщении доказательств адвокатов политика к материалам дела о введенных против него санкциях. Об этом сообщила в среду, 4 августа, пресс-служба инстанции.

«Во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство представителя истца о приобщении к материалам дела доказательств», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховного суда.

Вместе с тем Верховный суд Украины постановил рассматривать данное дело Медведчука в частично закрытом режиме.

«Суд вынес решение, которым частично удовлетворил ходатайство представителя третьего лица — Службы безопасности Украины — о рассмотрении дела в закрытом режиме с полным фиксированием его течения с помощью звукозаписывающих средств», — отмечается в заявлении.

При этом инстанция пояснила, что «исследование доказательств, содержащих государственную тайну», будет вестись «на закрытом судебном заседании».

Генпрокуратура Украины обвиняет политика в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые назвал репрессиями и ответом на критику властей.

Медведчук также заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины по указанию президента страны Владимира Зеленского.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о продлении срока домашнего ареста Медведчуку до 7 сентября. Перед началом заседания Медведчук заявил, что команда сфальсифицировать дело против него и его сторонников была дана в 2019 году, тогда же начались незаконные действия в отношении однопартийцев Медведчука, целью которых было «закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ».

В тот же день в ОПЗЖ назвали продление домашнего ареста Медведчука антиконституционным произволом. В партии отметили, что суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия.