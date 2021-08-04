Украинские националисты провели акцию устрашения у офиса ОПЗЖ

В Киеве националисты провели акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом в среду, 4 августа, пишет пресс-служба политической силы.

«Экстремисты и радикалы, используя дымовые шашки, файеры и взрывпакеты, устроили акцию устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями неонацизма и фашизма в Украине», — сообщили в партии.

Как утверждают в ОПЗЖ, подобные действия национал-радикалы могли осуществлять исключительно при пособничестве власти и лично президента Украины Владимира Зеленского и правоохранительной системы, в частности Службы безопасности Украины, «которая проводит системные репрессии в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Политическая сила указала, что нападающие прямо обращались к СБУ с требованиями запретить деятельность ОПЗЖ и продолжись проводить репрессии в отношении председателя политсовета партии Виктора Медведчука.

«Сегодняшняя акция под стенами нашего офиса — это месть СБУ за свидетеля, которого мы взяли под защиту и которого карательная система СБУ пыталась запугать и не исключено, что даже уничтожить», — добавили депутаты.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

Генпрокуратура Украины обвиняет политика в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые назвал репрессиями и ответом на критику киевских властей. Медведчук также заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него СБУ по указанию Зеленского.