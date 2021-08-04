Строительство еще шести мостов начнут на находкинской трассе в 2022 году

В Приморском крае в 2022 году начнут строительство еще шести мостов на трассе Артем–Находка. Об этом губернатор региона Олег Кожемяко заявил во время рабочей поездки в Находку.

По его словам, в прошлом году дорожники сделали огромный рывок в ремонте трассы Артем–Находка. Там провели капитальный ремонт, который был необходим в связи с тем, что дорога давно не справлялась с нагрузками. Также были построены несколько мостов, пишет ИА PrimaMedia.

В 2022 году начнется строительство еще шести мостовых сооружений. На работы направят 1,2 млрд рублей.

Ремонт и строительство дорог и мостов проводится в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.