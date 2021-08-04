Хлебников рассказал об ожиданиях от боя с Вильдановым

Боец Брюс Хлебников ожидает равноправного боя со своим соперником — обладателем титула «Самый большой бицепс России» Денисом Вильдановым, несмотря на «разницу в габаритах». Об этом в среду, 4 августа, он рассказал РЕН ТВ.

«Так как мы из разных видов спорта, но именно в боксе мы новички, то это будет равноправный бой. Больше будет решать именно то, кто меньше переволнуется, кто лучше подготовится. Это именно противостояние с самообладанием над самим собой», — рассказал он.

Хлебников также отметил, что у него есть желание отправить Вильданова в «жесткий нокаут», но планов на бой спортсмен раскрывать не стал.

«Я, конечно же, планирую отработать все три раунда, но у меня есть желание сделать жесткий нокаут. Но с Денисом это, конечно, сложно, потому что его вырубить тяжело, но у меня удар сильнее всех, с кем он дрался», — заключил боец.

Днем ранее Вильданов заявил, что намерен в первом же раунде нокаутировать Хлебникова. Он отметил, что тренировки перед боем идут по плану, и он готов «разорвать» соперника на ринге.

Спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Известно, что боксеры активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет на волейбольной арене «Динамо».

Помимо упомянутых бойцов, на ринге сойдутся камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

Главным поединком вечера станет встреча россиянина Виталия Кудухова и спортсмена с Багамских островов Александра Шермана, дебютировавшего на профессиональном ринге в 1997 году.