Более 20 т яблок попытались провезти в Россию из Польши под видом пива

Смоленские таможенники обнаружили более 20 т санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива. Об этом сообщили в среду, 4 августа, «РИА Новости» в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«20 т польских яблок задержали смоленские таможенники в рамках работы мобильных групп в Руднянском районе Смоленской области. Санкционная продукция была обнаружена в остановленном таможенниками грузовом автомобиле, следовавшем из Чехии», — говорится в сообщении.

Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилось пиво в адрес одной из московских фирм, уточнили в пресс-службе.

В ФТС также рассказали, что транспортное средство было досмотрено с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса без снятия пломб и вскрытия грузового отсека. При этом анализ полученного при сканировании автомобиля изображения показал, что в грузовом отсеке находится товар, который не был указан в документах.

Вместе с тем в ходе последующего досмотра стало известно, что в автомобиле вместо пива перевозились свежие яблоки. Страной, указанной на упаковке товара, оказалась Польша.

В настоящее время, как пояснили в пресс-службе, автомобиль с грузом задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей.

Ранее в июле на территорию Оренбургской области не пустили незаконные партии бахчевых культур. В общей сложности из Казахстана в Россию пытались переправить более 465 т арбузов и дынь. Отмечалось, что груз остановили на российско-казахстанском участке границы.