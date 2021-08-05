Российские СМИ сообщили, что «Газпром» с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза. Так якобы он уменьшил подачу в «Хайдах» (Австрия), «Реден» (Германия) и «Бергермеер» (Нидерланды). Складывается странное впечатление, что других поставщиков голубого топлива, кроме «Газпрома», в Европе нет. Что ни новость о бедах газового рынка ЕС, то вспоминается российская компания.

Куда в ответственный момент делась Норвегия, куда пропал Азербайджан, где сгинул Катар? Или они всё же присутствуют на европейском рынке? Так, в Германию приходит голубое топливо не только из России, но и из Норвегии, а также из Нидерландов. И в Нидерланды идут поставки из той же Норвегии.

В сжиженном виде газ в Европу приходит из Катара, России, Норвегии, Тринидада и Тобаго, Перу, Алжира, Анголы, Нигерии, США и так далее. Это говорит нам о довольно простой вещи: Россия — хоть и крупнейший поставщик с точки зрения объемов, но она далеко не единственный игрок на европейском рынке. И она не единственная, кто пользуется европейскими ПХГ.

Если же мы посмотрим на указанные в сообщениях российских СМИ подземные хранилища, то обнаружим интересный момент: да, заполнение их действительно замедлилось в самом начале августа, но в июле был продолжительный период, когда голубое топливо не только не закачивалось, а напротив — активно отбиралось.

Три ПХГ, о которых ведется речь, — это лишь небольшая часть из полутора сотен хранилищ суммарной емкостью порядка 100 млрд куб. м, расположенных в Европе. Тот же «Газпром» имеет доступ не только к ПХГ «Хайдах», «Реден» и «Бергермеер», но и к хранилищам «Йемгум», «Катарина», «Этцель», «Банатский Двор», «Дамборжице». По состоянию на 4 августа европейские хранилища заполнены на 57,54% и в целом закачанные объемы растут.

Но постойте, «Газпром», значит, обвиняют в том, что он лишь замедлил закачку. Но откуда же взялся отбор? То есть кто-то из игроков извлек ранее закачанные объемы. Зачем? Затем, что это было выгодно.

Обычно летом голубое топливо стоит дешевле, чем зимой. Поэтому выгодно закупать газ летом, закачивать его в ПХГ, оплачивая хранение, а зимой — продавать, получая некоторую, возможно, немалую прибыль. Так, в 2019 году рекордные объемы были закачаны в хранилища не только из соображений безопасности (все опасались за судьбу нового транзитного контракта между «Газпромом» и украинской стороной), но и в надежде заработать зимой в случае нового газового кризиса. Но масса факторов сложилась таким образом, что цены зимой 2019–2020 годов заметно упали относительно летних показателей. Те, кто хотел заработать, столкнулись с финансовыми потерями.

А в 2020-м Европе просто повезло. Цены на газ упали настолько сильно, что его начали накапливать сверх, как тогда казалось, меры. Поэтому к отопительному сезону запасы в ПХГ были близки к рекордным, то есть на 10–15% больше, чем в обычные годы. И вдруг зима оказалась холодной. А избытка СПГ, который мог бы удовлетворить резко возросший спрос, на рынке не наблюдалось. Динамика отбора ранее сделанных запасов достигла рекордных показателей.

При этом европейский рынок оказался в ситуации жесткой конкуренции с азиатскими площадками, который перетягивали на себя все избыточные объемы газа. Поэтому цены на европейских биржах принялись расти. Но если бы не «избыточные» запасы в подземных хранилищах, котировки в ЕС могли быть еще выше.

В момент начала сезона закачки 2021 года большинство игроков всё же ожидало, что к лету цены снизятся. Поэтому они, с одной стороны, не торопились закупать голубое топливо по казавшимся им высокими ценам. А, с другой, сейчас они столкнулись с огромной неопределенностью: сколько же будет стоить голубое топливо зимой? Многие сделали для себя простой выбор: извлечь сейчас купленный, к примеру, по $350 газ и продать его по $500 за 1 тыс. куб. м. Таким образом удалось заработать и сэкономить на хранении.

Эта схема не описывает рыночную ситуацию в ЕС во всей полноте, но дает представление о ключевых проблемах, которые мешают более динамично наполнять газовые хранилища.

Впрочем, не стоит излишне драматизировать складывающуюся ситуацию. Конечно, как отмечает «Газпром», из отобранных за отопительный период 66 млрд куб. м европейцы восполнили только 27,6 млрд куб. м. Притом отставание от прошлогодних показателей на конец июля достигло 27,9 млрд куб. м. Однако, не стоит забывать, что мы сравниваем текущую ситуацию с нетипичным для рынка ЕС годом. Если же провести сравнение с летом 2018-го, то мы увидим, что отставание в начале августа 2021-го составляет всего 4,5%. Если зимой будет наблюдаться нехватка, то ее можно будет компенсировать за счет трубопроводных поставок и СПГ. Правда, цены на газ в этом случае будут если и ниже, чем сейчас, то не намного. Но Европе не привыкать: ей уже приходилось переплачивать за голубое топливо в отопительный период. Например, в 2013 году.

Что касается «Газпрома», то претензии к нему выглядят как продолжение политических игр внутри Евросоюза. Ведь объемы поставок на внешние рынки у компании близки к рекордным — 115,3 млрд куб. м за январь–июль. В 2018-м было 117,1 млрд куб. м, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Да, не все эти объемы идут в Европу. К примеру, 6–7 млрд куб. м взяло на себя китайское направление. Но если бы имело место злостное нарушение контрактов, то на «Газпром» уже подали бы в суд. И не стоит забывать, что ЕС всеми силами борется с «российской монополией» на своем газовом рынке. Сейчас крайне удачный момент, чтобы обратиться к многочисленным альтернативным поставщикам газа. Придется, конечно, переплатить, но это рынок, честная конкуренция. Европа ведь борется за честную конкуренцию?

А перед «Газпромом» сейчас стоит задача наполнить и российские ПХГ, которые по объемам вполне сопоставимы с европейскими. За первые семь месяцев компания нарастила поставки на внутренний рынок на 15,4%, то есть на 19,8 млрд куб. м.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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