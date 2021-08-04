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Суд подтвердил законность признания ФБК экстремисткой организацией

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Апелляционный суд в среду, 4 августа, подтвердил законность признания ФБК (также признан иноагентом) экстремисткой организацией, запрещенной на территории РФ.

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Таким образом суд оставил без изменений соответствующее постановление Московского городского суда, а апелляционную жалобу оставил без удовлетворения.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК и ФЗПГ (имеет статус НКО-иноагента) экстремистскими организациями. Также запрещена деятельность общественного движения «Штабы Навального». Суд также постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

В этот же день юрист Илья Ремесло заявил «Известиям» что деятельность ФБК носит экстремистский характер. По его словам, члены ФБК вовлекали молодежь в различного рода экстремистскую активность. Кроме того, сторонники движения направляли фотографии нацистских преступников на сайт «Бессмертного полка», то есть осуществляли реабилитацию нацизма, отметил специалист.

Как ранее в апреле заявляли в Генпрокуратуре, данные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактической целью их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной» революции, указали в ведомстве.

Также в ведомстве тогда указали, что организации ведут деятельность иностранных структур, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

После несанкционированных акций, прошедших в ряде российских городов прошедшей зимой, члены и сторонники ФБК, а также «Штабов Навального», стали фигурантами громких уголовных дел. Так, руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова заочно заключили под арест по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил к 1,5 года ограничения свободы бывшего юриста ФБК Любовь Соболь за нарушение санитарных норм на несанкционированной акции.

В октябре прошлого года Минюст включил ФБК в список НКО — иностранных агентов на основании закона «О некоммерческих организациях». В частности, деньги организации перечисляли компания Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Всего фонд получил от них более 140 тыс. рублей. Директор фонда Иван Жданов отверг обвинения в иностранном финансировании.

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