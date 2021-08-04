Синхронистка Ромашина объяснила выбор образа на Олимпиаде в Токио

Шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала в среду, 4 августа, почему для выступления был поставлен номер «Пауки».

«На чемпионате мира мы долго думали, кого можно изобразить. Перебирали исполнителей, артистов, даже животный мир. Пришли к выводу, что пауков на мировой арене еще никто не изображал, поэтому решили показать публике именно такой образ», — цитирует Ромашину «Чемпионат».

Она также обратила внимание на то, что специально для этой идеи была написана музыка, автором которой стал композитор Михаил Экимян. Ромашина указала, что композицию «Русалки», под которую спортсменки выступали ранее, писал тоже он.

Вместе с тем Ромашина отметила, что синхронистки постарались показать как страшного, так и веселого паука. Каждый может выбрать для себя того паука, который больше понравится, добавила спортсменка.

Ранее в этот день Ромашина в дуэте со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Играх в Японии. Спортсменки набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь со 192,4499 балла, а бронзовая награда досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук со 189,4620 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР). При этом благодаря победе Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.

Сразу же после победы в Токио Ромашина заявила, что Игры в Японии станут для нее последней Олимпиадой в ее спортивной карьере.

Президент России Владимир Путин поздравил российских синхронисток с победой. Он пожелал им новых успехов и всего самого доброго. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко также поздравила спортсменок.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.