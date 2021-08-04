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В Калининграде водитель Mercedes протаранил мини-рынок

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Водитель за рулем Mercedes протаранил мини-рынок в Калининграде, в результате погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в региональном управлении ГИБДД.

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Инцидент произошел на улице Фрунзе. На место прибыли сотрудники оперативных служб, в том числе ГИБДД.

Подробности происшествия устанавливаются, также уточняется число пострадавших, пишет РЕН ТВ. По данным телеканала, за рулем в момент аварии находится 23-летний Владимир М.

Как сообщают очевидцы, иномарка въехала через дорожное ограждение на тротуар, затем в мини-рынок, протаранив несколько торговых палаток.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что на трассе М-10 в Новгородской области фура столкнулась с грузовиком, врезалась в стоявший микроавтобус и протаранила жилой дом. Там на момент инцидента находились пожилые супруги и их внучка, они не пострадали.

Тогда сообщалось, что у водителя грузовика во время движения произошел инсульт, поэтому он не мог управлять автомобилем.

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