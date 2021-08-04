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В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев
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В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев

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Секрет успеха российских спортсменов на Олимпиаде в Токио заключается в обширной географии их страны. К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal.

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«В разгар глобальной пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие, доступное немногим спортсменам на планете: их собственную географию. Обосновавшись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — отмечает 4 августа издание.

Также россиянам удалось преодолеть проблему закрытия тренажерных залов из-за пандемии COVID-19, готовясь в закрытых тренировочных лагерях, куда не пускают иностранцев, указали авторы материала.

Кроме того, газета высоко оценила успехи сборной Олимпийского комитета России на Олимпиаде.

«Они были настолько успешными, что иногда единственными соперниками, которые мешали россиянам выиграть золото, были другие россияне», — говорится в публикации.

За первую неделю Олимпийских игр российские спортсмены побили свой рекорд по количеству медалей. В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России, завоевавшая 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей, занимает шестое место в медальном зачете.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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