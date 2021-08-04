Российские консульства во Франции возобновили выдачу виз иностранцам

Консульство России в Париже возобновило в среду, 4 августа, предоставление виз иностранным гражданам, которое ранее было приостановлено в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Консульский отдел посольства России во Франции, генеральные консульства в Марселе и Страсбурге, а также канцелярия в Вильфранш-сюр-Мер возобновили выдачу всех типов виз с 4 августа», — сказали ТАСС в диппредставительстве.

В посольстве уточили, что визы выдаются французам и гражданам третьих стран, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Франции и имеющим подтверждающие документы.

«Граждане стран, для которых действует безвизовый въезд в Россию, могут вылететь прямым рейсом из Франции в РФ. Для этого при посадке на рейс необходимо предъявить документ, подтверждающий право на постоянное проживание на французской территории», — указали в диппредставительстве.

Вместе с тем в пресс-службе обратили внимание на то, что при посадке на самолет всем иностранным гражданам, которые направляются в Россию, требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну.

При этом поясняется, что данный документ должен быть переведен на английский или русский язык.

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