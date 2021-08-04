Жителей Тюменской области предупредили об ухудшении погоды

В Тюменской области в ближайшие сутки ожидается значительное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра.

По данным Росгидрометцентра, температура воздуха в дневные часы составит +31 градус, ночью до +18 градусов. Грозы ожидаются в течение суток 5 августа. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Также синоптики ожидают сильный ветер.

Неблагоприятная погода будет сохраняться в Тюменской области до 7 августа. В регионе пройдут дожди, максимальная дневная температура составит +29 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальное тепло в выходные в Москве. Температура воздуха поднимется до +28 градусов в связи с наступлением циклона со стороны Украины и Молдавии. Местами жителей столицы ожидает кратковременный дождь.