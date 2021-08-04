В Москве женщина оставила годовалого ребенка у подруги и пропала

В Москве женщина оставила годовалого сына у подруги и не вернулась за ним. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«4 августа в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила ей годовалого мальчика и более двух дней не забирает его», — приводит слова прокуратуры ТАСС.

Сообщается, что на данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с оставлением матерью малолетнего ребенка постороннему лицу», — добавили в ведомстве.

Ранее, 19 июля, в Москве 27-летняя девушка оставила своего годовалого ребенка в хостеле. Она отправила отцу девочки SMS-сообщение со словами «это твоя проблема» и ушла. После инцидента ребенка доставили в больницу, а отца — в отделение полиции.