В Омской области распределили 342 млн рублей на работы по благоустройству

В 2022 году в Омской области благоустроят общественные территории в семи населенных пунктах. На проведение работ потратят свыше 342 млн рублей.

По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, благоустройство запланировано в рамках проекта «Жилье и городская среда». По итогам заседания правительства под руководством губернатора Александра Буркова принят документ, который регламентирует распределение средств федерального и регионального бюджетов. Об этом пишет ИА «Город55».

На благоустройство в Омске будет потрачено 300 млн рублей. В Исилькуле и Таре потребуется финансирование в объеме по 10 млн рублей. На работы в Калачинске направят 8 млн рублей, в Называевске и Тюкалинске — по 6 млн рублей. Еще свыше 2 млн рублей получит Красноярское городское поселение.

Территории для благоустройства выбирали жители области в ходе голосования. Свои предпочтения высказали 111 тыс. омичей. В Омске воплотят в жизнь дизайн-проекты на площади Лицкевича, в сквере Панфилова, Старозагородской роще и других территорий.