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Барабанщика The Offspring уволили за отказ вакцинироваться

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Барабанщика американской поп-панк-группы The Offspring Пита Параду уволили за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

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По словам музыканта, его отстранили от гастролей и запретили приходить в студию.

Свое нежелание прививаться он объяснил рекомендациями врача. Параду заявил, что переболел COVID-19 более года назад в легкой форме, и выразил уверенность, что сможет снова победить инфекцию. Он также рассказал, что с детства страдает от синдрома Гийена–Барре — аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

«К сожалению для меня (и моей семьи, которая надеется побыть со мной подольше), риски [вакцинации] намного перевешивают преимущества», — написал Параду, указав, что не уверен в том, что хорошо перенесет вакцину.

«Есть множество людей (таких как я), для которых эти уколы несут больший риск, чем вирус. Большинство из нас не делятся публично личным решением, которое мы тщательно взвесили с нашими врачами», — написал исполнитель, принеся извинения за публичность своего заявления и выразив поддержку тем, кто чувствует себя в изоляции из-за последствий пандемии коронавируса.

При этом, подчеркнул Параду, он не держит зла на своих коллег, которые «делают то, что, по их мнению, лучше для них», в то время как он делает то же самое для себя, и будет скучать по общению с фанатами.

Ранее, 22 июля, Би-би-си сообщила, что британский рок-музыкант Эрик Клэптон отказался участвовать в концертах, на которые будут пускать только привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 зрителей.

В мае он рассказал, что перенес «катастрофические реакции» после вакцинации препаратом от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca. По его словам, в СМИ сильно преувеличивают безопасность вакцины и он был напуган потенциальной потерей возможности играть на музыкальных инструментах из-за последствий вакцинации препаратом.

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