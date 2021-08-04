Жителя Калининградской области обвинили в надругательстве над четырехлетней девочкой

Жителю Гурьевского района Калининградской области предъявили обвинение за надругательство над четырехлетней девочкой, которая является дочкой его знакомых. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Максимальное наказание за подобные преступления — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в конце июля он привел к себе домой соседскую четырехлетнюю девочку, над которой надругался. При этом обвиняемый находился в приятельских отношениях с родителями ребенка — девочка неоднократно была у него в гостях, поэтому ее нахождение у мужчины дома не вызвало подозрений у родителей.

После случившегося ребенок всё рассказал родителям, они незамедлительно обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В тот же день мужчину задержали и допросили. Свою вину он отрицает. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

Ранее, 14 июля, следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки на пляже в Иванове. Инцидент произошел 11 июля на реке Уводь. Девочка купалась в водоеме, когда к ней подплыл мужчина и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. Личность преступника тогда не была установлена.