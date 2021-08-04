Кремль анонсировал совещание Путина с правительством 5 августа

Президент России Владимир Путин проведет совещания с правительством страны 5 августа. Об этом в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе совещания глава государства, как уточняется, обсудит с челнами правительства ряд актуальных социально-экономических вопросов.

«Владимир Путин проведет 5 августа очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

28 июля Путин в ходе совещания по подготовке к новому учебному году поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.

Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), 2 августа выплаты должны были быть произведены на 17 млн детей.

3 мая президент поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.