Дацик разнес кулаком арбуз с портретом бойца ММА Эльбаева

Боец Вячеслав Дацик одним ударом разнес арбуз, на который прикрепили портрет его соперника бойца ММА Данияла Т-34 Эльбаева. Соответствующее видео было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Дацика в среду, 4 августа.

Ролик начинается с пробежки бойца по лесу, где на высоком пне был размещен арбуз. Подбежав к нему, Дацик «поздоровался» с изображением Эльбаева и разбил увесистую тыквину с одного удара. После этого он обратился через экран к своему сопернику, пообещал, что его «мозги разлетятся так же».

Накануне Дацик назвал Эльбаева пухляшом и пообещал отправить его на пенсию. Таким образом боец ответил на слова своего соперника, который ранее назвал оппонента старичком в своем Instagram.

Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал в 23:00 покажет прямую трансляцию. Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся бойцы Денис Вильданов, известный как Большой Папа, и Брюс Хлебников, а также камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным же поединком турнира станет бой между россиянином Виталием Кудуховым и спортсменом из США Александром Шерманом, дебют которого на профессиональном ринге состоялся в 1997 году.

Кудухов становился чемпионом мира среди юношей, брал награды на чемпионатах России среди любителей. Несмотря на то что профессиональную карьеру он начал только в прошлом году, боец в первом же поединке сразил украинца Германа Скобенко, после чего выиграл турнир Гран-при «Короли Нокаутов Трофи».

Шерман, в свою очередь, отличился в 1999-м, когда сразил легендарного Фрэнка Вуда. Он побеждал в пяти своих последних поединках.

2 августа стало известно, что боксеры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» активно готовятся к предстоящему турниру.