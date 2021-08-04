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Роскомнадзор заблокировал интернет-сервис DeviantArt

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Роскомнадзор (РКН) заблокировал крупнейший интернет-сервис DeviantA из-за игнорирования требований законодательства. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в пресс-службе ведомства.

«Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному в первую очередь для детей контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt», — сказали в пресс-службе.

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С 2019 года ведомство направило администрации ресурса DeviantArt 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов. Данные материалы содержали детскую порнографию, суицидиальный и пронаркотический контенты.

В настоящий момент при попытке зайти на DeviantA появляется надпись «Доступ запрещен». Отмечается, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании ФЗ России от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Накануне в Роскомнадзоре «Известиям» сообщили, что специалисты ведомства признали 18 материалов с суицидальным контентом на сервисе запрещенными, еще 12 страниц сайта, на которых размещены порнографические изображения несовершеннолетних, также были признаны запрещенными.

22 мая первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею бизнеса об объединении российских компаний IT-отрасли в альянс по защите детей в информационном пространстве. Инициативу предложил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий. По его словам, необходимость в ней возникла в связи со снижением цифровой грамотности населения России.

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