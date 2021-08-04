Ищенко поздравила российских синхронисток с победой на Олимпиаде

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко поздравила Светлану Колесниченко и Светлану Ромашину с победой на Олимпийских играх в Токио. Об этом в среду, 4 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«От всей души поздравляю девочек, это фантастическая победа. Я получила колоссальное удовольствие от просмотра выступления в прямом эфире. Очень переживала за девочек, за тренеров. Огромные поздравления Светлане Колесниченко, особенные поздравления Ромашиной — она стала шестикратной олимпийской чемпионкой», — сказала спортсменка.

Ранее в этот день Светлана Ромашина в дуэте со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Играх в Японии.

Спортсменки набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с 192,4499 балла, а бронзовая награда досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук с 189,4620 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР). При этом благодаря победе Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.

Сразу же после победы в Токио Ромашина заявила, что Игры в Японии станут для нее последней Олимпиадой в ее спортивной карьере.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.