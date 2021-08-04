Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Москве достигло 13

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве достигло 13 человек. Об этом в среду, 4 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции уточнили, что детей до 16 лет среди пострадавших нет. При этом в тяжелом состоянии находится пострадавшая в аварии беременная женщина, у нее черепно-мозговая травма. Также вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с места аварии.

ДТП произошло ранее в этот же день на 29-м км Боровского шоссе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса № 750, следовавшего из Внуково в Саларьево, не справился с управлением при обгоне. Точную причину произошедшего установят по итогам следственных мероприятий.

В дептрансе Москвы сообщили, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы и работает в Мосгортрансе уже 11 лет, перед сменой он прошел медосмотр.

Мужчина в настоящее время задержан. Московская прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту данного ДТП.