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Жителей Свердловской и Челябинской областей предупредили о грозах

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Синоптики сообщили о приближении холодного атмосферного фронта к Свердловской и Челябинской областям. В регионах ожидаются дожди с градом и грозы.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Екатеринбурге погодные условия изменятся во второй половине дня 5 августа. В Челябинске погода изменится 6 августа. Практически весь Урал будет находиться в тыловой части за фронтом, пишет ИА «Ура.ру».

Порывы ветра будут достигать 25–27 м/с. Местами синоптики прогнозируют ливни, а также град. Ситуация стабилизируется 7 августа.

К выходным температурный фон в регионах придет к средним климатическим значениям. Температура будет немного превышать +20 градусов. Осадки после 7 августа прекратятся, а с 9 августа вероятно возвращение жары +30 градусов.

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