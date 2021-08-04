Дом для переселенцев из аварийного жилья возведут в подмосковном Жуковском

В Жуковском Московской области построят дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба областного минстроя.

По данным ведомства, 17-этажный дом возведут на улице Гагарина. Он будет рассчитан на 238 человек, проживающих в аварийных домах на улицах Клубная, Мичурина, Чапаева, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В минстрое отмечают, что в общей сложности будет расселено 108 аварийных помещений общей площадью свыше 4,1 тыс. кв. м.

Ожидается, что люди получат новое жилье в 2023 году.

Ранее в августе сообщалось, что пять регионов России планирует завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа начнется уже в текущем году.