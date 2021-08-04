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Ромашина стала первой в истории 6-кратной чемпионкой ОИ по синхронному плаванию

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Россиянка Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр по синхронному плаванию.

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4 августа в паре со Светланой Колесниченко она одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио с номером «Пауки». Спортсменки в финале набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с 192,4499 балла, а бронзовая награда досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук с 189,4620 балла.

Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР). Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.

Светлана Ромашина, в свою очередь, сказала, что эта награда является для нее «выстраданной». «Количество медалей не самое важное. Главное — качество. Когда я возвращалась после рождения ребенка, не ставила перед собой цели стать самой титулованной спортсменкой. Мне очень хотелось вообще вернуться в синхронное плавание, потому что я это очень люблю», — приводятся ее слова в Telegram-канале ОКР.

Она также объявила, что эти Олимпийские игры станут последними в ее спортивной карьере.

Спортсменка, помимо побед на Олимпийских играх, является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Она выступает также в дуэте с пятикратной олимпийской чемпионкой Натальей Ищенко, которая после победы россиянок в Токио назвала их «лучшими в синхронном плавании», а Ромашину — легендой этого вида спорта, передает «Спорт-Экспресс».

Выступлением российских синхронисток накануне восхитились пользователи китайской соцсети Sina Weibo. Так, один из участников сервиса отметил, что с тех пор как узнал об этом виде спорта еще в 2004 году, «Россия всегда была лучшей».

При этом один из пользователей обратил внимание на то, что россияне побеждают, несмотря на попытки помешать им со стороны США и других стран. Многие комментаторы отметили, что российские спортсмены отлично проявляют себя не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Игры-2020 станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339).

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